Gran Turismo Endurance, parla siciliano l’equipaggio che corre per il titolo italiano

C’è tanta Sicilia nel nuovo equipaggio di Raptor Engineering per il campionato Italiano Gran Turismo Endurance che sta per iniziare. La squadra sarà composta infatti dal catanese Giuseppe Nicolosi (nella foto) e dal palermitano Davide Di Benedetto. A completare il team Gianluca Carboni, pilota di lunga esperienza, classe 1980 di Viterbo.

Dopo aver conquistato il titolo GT Cup Sprint nel 2024, Raptor Engineering si prepara a un 2025 da protagonista nel Campionato Italiano Gran Turismo, alzando l’asticella con un impegno ancora più ambizioso. La squadra diretta da Andrea Palma e Isabelle Maserati punta a vincere affidandosi ad un trio di piloti che guideranno la 911 Cup 992 di ultima generazione.

Il debutto stagionale è fissato per il weekend del 2-4 maggio al Misano World Circuit, dove scatterà la serie Endurance che vedrà impegnata una line-up di grande prestigio: Gianluca Carboni (1980, Viterbo), Davide Di Benedetto (1983, Palermo) e Giuseppe Nicolosi (1984, Catania), tre piloti già con esperienza nel Tricolore GT ma al debutto con il team modenese.

«È un vero onore far parte di questo team – ha affermato Giuseppe Nicolosi, pilota etneo con una lunga esperienza nel Campionato Italiano Gran Turismo – Abbiamo provato la macchina al Mugello e a Misano, e c’è ottimo feeling con la vettura. L’obiettivo è vincere il campionato, siamo fiduciosi e molto motivati. Non ci nascondiamo, siamo tra i favoriti e avremo come concorrenti principali le Ferrari e le Lamborghini, senza dimenticare le Mercedes-Amg. Ringraziamo gli sponsor che ci hanno dato fiducia e ci permetteranno di vivere un’altra grande stagione a tutta velocità».

«Per Raptor Engineering il 2025 sarà una stagione davvero importante e con una serie di test stiamo cercando di prepararla al meglio – ha commentato il team principal e pilota Andrea Palma – Per affrontare i nuovi programmi tricolori, come squadra abbiamo dovuto investire su uomini e attrezzature, in particolare per la serie Endurance ci siamo dovuti strutturare con i mezzi che servono per i pit-stop con rifornimento, per noi una novità assoluta. Una sfida interessante che ci proietta nel mondo delle corse GT ‘vere’, quelle appunto di durata».

Alla gara d’esordio della serie Endurance sul tracciato romagnolo, seguiranno le tappe di Monza (20-22 giugno), Imola (1-3 agosto) e Mugello (12-14 settembre).