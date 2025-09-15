Gran Turismo, tricolore per il catanese Nicolosi e il palermitano Di Benedetto

Automobilismo

Seconda vittoria consecutiva e vittoria nel campionato italiano con la Porsche 911 Cup 992

Seconda vittoria consecutiva per il Team Raptor Engineering, che dopo il successo conquistato il 3 agosto scorso a Imola si ripete anche al Mugello nell’ultima gara della stagione. Il trionfo toscano vale per il Team la vittoria del Campionato Italiano Gran Turismo nella categoria Gtcup 2ª Divisione Am.

Una domenica meravigliosa per l’equipaggio composto dal catanese Giuseppe Nicolosi, dal palermitano Davide Di Benedetto e dal laziale Gianluca Carboni. All’Autodromo Internazionale del Mugello i tre a bordo della Porsche 911 Cup 992 di ultima generazione hanno dominato per l’intero weekend.

Partiti dalla seconda posizione (la pole position è sfuggita per un decimo) i tre sono riusciti grazie ad una condotta di gara impeccabile a superare i loro rivali e ad aggiudicarsi il successo nel tracciato più affascinante.

Per 100’ di gara il Team Raptor Engineering è stato davanti a tutti, e grazie al successo ha ottenuto 12 punti in classifica e trionfato nel Campionato Italiano di categoria.