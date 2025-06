Grande atletica: Golden Gala Pietro Mennea 2025 stellare e il 20 prossimo Roma Sprint Festival con Jacobs e Melluzzo

Sport

Una grande serata allo Stadio Olimpico e adesso riflettori puntati all'evento in programma allo Stadio dei Marmi con i migliori velocisti del panorama mondiale

Roma capitale della grande atletica. Non si è ancora spento l’eco della straordinaria serata allo Stadio Olimpico con una 45ª edizione del Golden Gala Pietro Mennea che verrà ricordata a lungo per una serie di prestazioni straordinarie e già cresce l’attesa in vista del “Roma Sprint Festival” del 20 prossimo. Allo Stadio dei Marmi sulla strada che porta ai Mondiali in Giappone a settembre a Tokyo, in pista i migliori sprinter del panorama internazionale.

In uno degli stadi più belli del mondo è stata già annunciata la presenza in gara dell’azzurro Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 a Tokyo 2021. Per l’azzurro sarà un ritorno al Foro Italico dopo la vittoria del 2024 con 10″07, preludio al 5° posto ai Giochi di Parigi con 9″85, precedendo gli altri due azzurri Chituru Alì (10″11) e Matteo Melluzzo (10″13). Jacobs rimarrà poi a Roma per preparare con gli altri azzurri la staffetta 4×100 in vista della Coppa Europa di fine mese a Madrid.

In pista con Jacobs al Roma Sprint Festival è già certa la presenza del siracusano Matteo Melluzzo e dell’etneo Filippo Randazzo che si allenano a Catania col prof. Fillippo Di Mulo, responsabile della velocità azzurra. Melluzzo pienamente recuperato dopo il lieve fastidio muscolare al meeting di Savona riprendere le caccia al personale di 10″12 e Randazzo (personale di 10″23) nella sua nuova veste di sprinter dopo i trionfi nel lungo, dovrà convincere il suo tecnico in chiave gruppo della 4×100 per la Coppa Europa.

Arianna De Masi, Matteo Melluzzo, prof. Filippo Di Mulo, Alessia Pavese, Filippo Randazzo e Alessia Carpinteri al campo scuola di Catania

Al campo scuola di Catania in pista anche Arianna De Masi la sprinter piacentina di Castel San Giovanni che lo scorso realizzò il suo personale proprio al Roma Sprint Festival correndo i 100 in 11″26 (vanta anche un personale sui 200 di 23″17).

Coppia sprint doc 1: Arianna De Masi e Matteo Melluzzo

L’allieva di Alessandro Simonelli sta recuperando da un problema al tendine d’Achille e non è ancora pronta al rientro agonistico, a Catania si è allenata col gruppo del prof. Di Mulo, in testa l’altra azzurra Alessia Pavese (11″35 sui 100 e 23″44 sui 200) facendo sognare una ipotetica 4×100 mista. Arianna e Alessia sono infatti legate sentimentalmente, rispettivamente a Matteo e Filippo.

Coppia sprint doc 2: Alessia Pavese e Filippo Randazzo

E in pista in grande forma si è rivisto anche il quattrocentista etneo Giuseppe Leonardi (46″19 sui 400 e 21″23 sui 200) Randazzo e sprinta forte anche la solarinese Alessia Carpinteri (11″68 sui 100 e 24″12 sui 200).

Il prof. Filippo Di Mulo e Giuseppe Leonardi

Un gruppo di straordinari velocisti, dalla più piccola, Blanca Parziano, classe 2010, quest’anno ancora imbattuta in Sicilia sugli 80 cadette (10″43 di personale) al più grande Giuseppe Leonardi, classe 1996, tutti alla corte del prof. Filippo Di Mulo.

La giovane sprinter etnea Blanca Parziano, classe 2010

GOLDEN GALA STELLARE. Tornando al Golden Gala di venerdì sera all’Olimpico, per la gioia del presidente della Fidal Stefano Mei è stata una notte di grandi risultati e sfide entusiasmanti con il più importante meeting italiano messo su dal meeting director Marco Sicari e valido come 5ª tappa della Wanda Diamond League che ha visto registrare tre migliori prestazioni mondiali stagionali e due record del meeting all’Olimpico, dove la regina della serata è stata la keniana Beatrice Chebet dominatrice dei 5000 metri con la seconda prestazione di sempre (14’03″69) e il miglior tempo mai corso al Golden Gala. Al 3° posto una fenomenale Nadia Battocletti col nuovo record italiano e la seconda prestazione europea di sempre in 14’23″15.

Il meeting director del Golden Gala Marco Sicari e il presidente Fidal Stefano Mei

Nei 100 lo statunitense Trayvon Bromell, con 9″84 è diventato il più veloce dell’anno e ha realizzato il primato del meeting. Quattro secondi posti in chiave italiana, in una serata ricca di emozioni: Mattia Furlani nel lungo (8,13) dietro all’australiano Liam Adcock (8,34); Roberta Bruni nell’asta (4,65): Zane Weir nel peso (21,67) e Ayomide Folorunso (54″21) nel 400 ostacoli. Nei 1500 maschili del francese Azeddine Habz (3’29″72), con seconda prestazione italiana di sempre di Federico Riva (3’31″42) e nell’alto vince il coreano Woo Sang-Hyeok (2,32), 10° “Gimbo” Tamberi che torna in pedana dopo 7 mesi superando i 2,16.

TALENTI SICILIANI IN PASSERELLA. Al Golden Gala spazio anche agli amatori con lo sprinter catanese Giuseppe Ardizzone 2° sui 100 in 11″49 e protagonisti anche giovani talenti siciliani impegnati nella staffetta 12×200 che ha chiuso in 6’04” a 4 secondi dalla qualificazione per la finale con la squadra tra titolari e riserve composta da Fatima Ben El Haj ed Emmanuel Sorce (Ragusa); Daria Brancaleone ed Emanuele Trattaro (Siracusa); Sofia Bonvissuto e Salvatore Licata (Agrigento); Mariangela Costa ed Ettore Giuffrida (Messina); Salvatore Croce Ferrigno (Caltanissetta); Vittorio Leonardo (Catania); Gianluca Spallina e Vittoria Tessitore (Palermo) e Claudia Messina e Vittoria Cusenza (Trapani).

I talenti siciliani che hanno preso parte alla staffetta 12×200 in occasione del Golden Gala