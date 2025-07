Gravina, Azzurre immagine di un’Italia che non molla mai

agenzia

Presidente Figc, semifinale risultato straordinario

ROMA, 16 LUG – “E bello gioire e vederle gioire, ma non solo per la vittoria, perchè queste ragazze le ho viste tranquille e sorridenti anche prima della partita. Sono l’immagine dell’Italia che non molla mai, che anche in un momento difficile trova il guizzo giusto per un risultato straordinario”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, alla Rai, commentando il successo dell’Italia sulla Norvegia cui ha assistito in tribuna a Ginevra. “Mancano ancora due partite, ma c’è l’orgoglio di una maglia che rappresenta il Paese. Vogliamo che le nostre nazionali riprendano questo modello”, ha aggiunto.

