Gravina, disastro inimmaginabile non centrare Mondiale 2026

N.1 Figc, continuerò il mio percorso con il confronto

ISERLOHN, 30 GIU – “Sarebbe un disastro inimmaginabile, non centrare il Mondiale per la terza volta consecutiva”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in conferenza stampa nel day-after dell’eliminazione dell’Italia agli Europei di calcio. “Non mi sono soffermato sulla mia voglia di continuare il mio percorso che mi impedisce di tornare a casa – ha proseguito -. Ci sono sette componenti nel mondo del calcio, è giusto il confronto. Tutto questo lo faremo togliendo un po’ di scorie”.

