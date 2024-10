Gravina ed ex azzurri a funerale di Marinelli a Pescara

agenzia

Anche Ferrara, Peruzzi, Casiraghi, l'ex presidente Coni Petrucci

PESCARA, 25 OTT – I massimi vertici del calcio italiano hanno partecipato questo pomeriggio ai funerali di Vincenzo Marinelli ex presidente del Pescara Calcio, attualmente presidente onorario e per oltre un trentennio dirigente accompagnatore della nazionale under 21, scomparso all’età di 88 anni. Alle esequie presenti fra gli altri il presidente nazionale della Figc Gabriele Gravina, gli ex azzurri Ciro Ferrara, Angelo Peruzzi, Pierluigi Casiraghi, l’ex presidente del Coni Gianni Petrucci. Visibilmente Commosso il presidente del Pescara Daniele Sebastiani che aveva fortemente voluto Marinelli presidente onorario. Al suo fianco la squadra al gran completo con il tecnico Silvio Baldini. Presente anche la squadra del Pescara Pallanuoto, oltre a tanti tifosi biancazzurri.

