Gravina, Marani guida capace per la Lega Pro

agenzia

N.1 della Figc commenta la rielezione del presidente serie C

ROMA, 02 OTT – “L’assemblea di oggi è l’occasione per confermarvi uniti, valorizzando l’ottimo lavoro svolto dall’attuale governance, in particolare da Matteo Marani, che si è dimostrato una guida capace, mite e solida”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine dell’assemblea straordinaria elettiva della Lega Pro, che ha visto la conferma di Marani alla presidenza. “Negli ultimi anni, la Lega Pro si è imposta positivamente in termini di partecipazione, in particolare con l’aumento dell’audience e delle presenze negli stadi, in termini di tenuta economica e soprattutto di valorizzazione dei giovani – ha proseguito Gravina -. Lo avete fatto e lo fate con passione e dedizione, con la consapevolezza di aver contributo al rilancio complessivo del calcio italiano che resta, nonostante le diverse difficoltà, una delle realtà più belle e positive del nostro Paese”.

