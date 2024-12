Gravina ‘mi piace Chiellini dirigente, fa bene al calcio’

agenzia

Il presidente della Figc 'oggi è un manager stimato'

ROMA, 20 DIC – “Giorgio Chielliini è andato a scuola, ha avuto un’esperienza all’estero ed oggi è un dirigente stimato. E’ entrato anche nell’Eca nella più importante commissione Uefa, mi piace questo livello di crescita di alcuni dirigenti”. Così in Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato della crescita come dirigente dell’ex difensore della Juventus e del Los Angeles nella conferenza stampa post consiglio federale. “Ha poi un valore aggiunto, ovvero quello di esser stato un importante calciatore nonché capitano vincente dell’europeo 2021 con la nostra nazionale – ha aggiunto Gravina -. Chiellini ha titoli di studio (è laureato in economia e commercio ndr) e una capacità di relazione straordinaria. E’ un profilo che fa bene al calcio a qualunque livello”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA