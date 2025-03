Gravina, Mondiale? Serve stessa voglia del 2/o tempo in Germania

agenzia

N.1 Figc, non basta la storia o i ricordi per qualificarsi

ROMA, 27 MAR – “Giocare contro chi ha già sei punti è un handicap psicologico che non deve condizionare la qualificazione al mondiale della Nazionale”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale. “Lo dico con la massima serenità, al mondiale vogliamo partecipare e siamo coscienti di volerci andare sapendo che abbiamo un percorso complesso davanti – ha aggiunto -. La qualificazione non si ottiene solo con la storia e i ricordi ma conquistandola sul campo. E se ci sono carenze tecniche allora serve quella voglia di vincere per arrivare all’obiettivo, voglio rivedere la voglia del secondo tempo contro la Germania”.

