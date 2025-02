Gravina, ‘ora la riforma, in Lega Pro situazione insostenibile’

agenzia

"Ripartiamo da mia proposta senza arrocarsi su diritto d'intesa"

ROMA, 18 FEB – “La situazione è diventata insostenibile”. Lo dice, al telefono con l’ANSA, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in merito alle difficoltà di diversi club di Serie C di onorare i pagamenti all’erario e ai tesserati alla data di scadenza prevista dalle norme federali. “Le criticità economico-finanziarie che riguardano tutto il calcio si acuiscono in modo particolare in Lega Pro, imponendo una riflessione seria – aggiunge Gravina – Mi appello al senso di responsabilità delle componenti federali affinché tutti facciano la propria parte: torniamo a discutere di una riforma, magari partendo dalla bozza che ho proposto un anno fa e senza arroccarsi dietro il cosiddetto ‘diritto d’intesa’, che abbia l’obiettivo di rendere finalmente sostenibile il calcio italiano”.

