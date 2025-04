Gravina, Paratici? Nessuna interferenza della Figc

agenzia

'Può essere contrattualizzato ma non operare fino a luglio'

MILANO, 09 APR – “Non ci sono interferenze della federazione sulla nomina di Paratici; qualcuno sta avvicinando il mio nome a ipotesi di questo tipo, ma assolutamente no. Il Milan o chiunque, perché è consentito dalle norme, può contrattualizzare Paratici. Come sapete tutti ha una squalifica fino al 20 luglio del 2025, quindi non può operare perché è squalificato, ma può essere contrattualizzato”. Lo dice il presidente della Figc Gabriele Gravina a margine del convegno sullo sport giovanile all’Arena Civica di Milano, commentando le voci di una ipotetica interferenza della Figc nell’ingaggio di Paratici come direttore sportivo del Milan.

