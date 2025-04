Gravina, quello di Sara Gama un viaggio meraviglioso

agenzia

Presidente Figc: 'Un privilegio averlo potuto condividere'

ROMA, 28 APR – “Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà per tutti noi un privilegio”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, saluta la giocatrice che ha ufficializzato l’addio al calcio giocato. “Oggi si chiude un capitolo, quello della straordinaria calciatrice che Sara è stata, con la maglia della Nazionale e con quella della Juventus, ma per i valori che continua a trasmettere e per il contributo dato alla crescita dell’intero movimento sono certo che la sua presenza all’interno del mondo del calcio sarà ancora ispirazione per migliaia di bambine cresciute con il sogno di diventare Sara Gama” ha sottolineato Gravina. Gama è diventata un’icona del calcio italiano, per quanto fatto in campo, ma anche da protagonista di un percorso che ha portato il movimento in una nuova dimensione e le calciatrici al riconoscimento dello status di professioniste. Sono 13 i trofei vinti con la maglia della Juventus: sei scudetti, compreso quello già conquistato in questa stagione e che verrà celebrato sabato 10 maggio all’Allianz Stadium dopo il match contro l’Inter, tre Coppe Italia e quattro Supercoppe. A questi se ne aggiungono quattro con il Brescia: uno scudetto, una Coppa Italia e due Supercoppe. “Nel calcio italiano c’è un prima e un dopo Sara Gama – spiega la presidente della Divisione Serie A Femminile Federica Cappelletti -. Sara è stata protagonista in prima persona di un cambiamento culturale che prosegue ogni giorno in maniera più decisa: una presa di coscienza che il calcio sia una cosa sola, senza distinzione di genere. Grazie da parte di tutte noi donne a Sara, straordinaria capofila di mille battaglie, e a Gama, calciatrice di altissimo livello, che ha contribuito ai successi dei club che hanno avuto l’onore di averla in campo e ai risultati della nostra Nazionale”. Il 19 febbraio di un anno fa, Gama aveva ufficializzato anche il suo addio alla Nazionale.

