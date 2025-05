Gravina, rapporto sport-diritto tema di attualità

agenzia

N.1 Figc, equità e trasparenza elementi imprescindibili

ROMA, 23 MAG – “Il rapporto tra sport e diritto è un tema di fondamentale attualità. Solo attraverso una solida base normativa condivisa e aggiornata noi possiamo garantire equità, trasparenza e rispetto delle regole; principi imprescindibili per lo sviluppo sostenibile del nostro movimento”. Cosi presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un video messaggio durante il convegno di diritto sportivo organizzato dall’Associazione Forense ‘Emilio Conte ‘e ospitato nel Salone d’Onore del Coni. “La Figc ha intrapreso un percorso coraggioso e innovativo culminato nell’adozione e nel continuo aggiornamento del codice di giustizia sportiva. Uno strumento moderno, chiaro e ispirato a principi di efficienza, trasparenza e garanzia – prosegue Gravina -. Si tratta di un codice che non solo risponde alle esigenze del presente ma che guarda al futuro con una visione di responsabilità. Abbiamo voluto costruire un impianto normativo capace di accompagnare il calcio italiano nelle sfide di un mondo sportivo sempre più interconnesso, veloce e complesso mantenendo saldi i valori fondamentali della lealtà, della correttezza e della tutela del calcio”, conclude.

