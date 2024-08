Gravina ‘ricandidatura? Nessun passo indietro’

agenzia

N.1 Figc risponde ad Abodi dopo intervista a Corriere Sport

ROMA, 08 AGO – “Non ho alcuna intenzione di fare un passo indietro. L’ho già detto pubblicamente e l’ho ribadito privatamente anche al ministro Andrea Abodi: scioglierò la riserva più avanti, dopo essermi confrontato con tutte le componenti federali”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commenta così con l’ANSA le dichiarazioni del ministro per lo Sport e i giovani contenute in un’intervista al Corriere dello Sport. “Gravina ha detto a me che intende fare un passo indietro, ma vuole essere libero di decidere, non accetta imposizioni”, le parole del ministro al quotidiano. “Mi tocca ricordare che la presidenza della Figc non è un incarico di nomina ministeriale al vertice di un ente pubblico – continua il n.1 di via Allegri – ma una rappresentanza di un movimento sportivo sussidiario e autonomo, che trae legittimazione e fiducia solo dalla libera volontà delle sue componenti. Il mio impegno istituzionale verso tutte loro, dalle Leghe professionistiche ai dilettanti, dai calciatori ai tecnici e agli arbitri, sarà sempre volto a proteggere questo prezioso diaframma di indipendenza da qualsivoglia ingerenza esterna, che fa del calcio un valore prezioso per la democrazia”, conclude Gravina.

