Gravina ‘salita qualità calcio donne, risultati lo dimostrano’

agenzia

N.1 Figc:'C'è un'evoluzione incredibile,cresce esponenzialmente'

ROMA, 05 DIC – “C’è un’evoluzione incredibile, il calcio femminile sta crescendo in modo esponenziale. Oggi valutavamo alcuni numeri, ci sono oltre 43mila ragazze tesserate e siamo partiti da 15mila. Praticamente sono triplicate”. Lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, durante i 30 anni dell’ASI presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma. “E’ salita la qualità e lo dicono i risultati che fino a due tre anni fa erano impensabili – ha aggiunto -. L’Italia che vince contro campioni del mondo in Spagna, battere 2-1 contro la Germania, poi la qualificazione all’Europeo del 2025. Questo è il valore del calcio, poi c’è un aspetto che ha segnato un grande passo in avanti, quando dal primo luglio abbiamo riconosciuto il professionismo alle donne”.

