Gravina, spiace per Donnarumma ma non c’è preoccupazione

Presidente Figc, arriverà in nazionale nelle migliori condizioni

ROMA, 13 AGO – “A me dispiace sul piano umano, Gigio ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro, un calciatore molto importante”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato a Sky Sport la situazione di Gianluigi Donnarumma, in rotta col Paris Saint Germain. “L’auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio, che non si faccia intaccare nel suo modo di essere – ha proseguito Gravina – e che possa avere l’opportunità di dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Siamno tutti convinti che sia il più forte e importante portiere del mondo”. In vista del prossimo impegno della nazionale per le qualificazioni ai Mondiali, Gravina non ha espresso dubbi sulla presenza del portiere: “Per vincere bisogna fare gol e non prenderli, chiaro che Gigi sia un giocatore importante – ha detto il n.1 federale -. E con Gattuso è entrato in sintonia immediata, non siamo preoccupati ma convinti che il ragazzo, essendo ormai maturo e formato, ma anche grazie alle nostre coccole, possa essere schierato nelle migliori condizioni”.

