Grella: «Troppi torti arbitrali ci hanno tolto 10 punti. Vogliamo essere rispettati»

Sport

Il vice presidente Vincenzo Grella dopo l'1-1 del Catania ad Altamura parla ai microfoni di Telecolor

«Un’altra decisione arbitrale penalizza il nostro club. Siamo stufi, non possiamo più sopportare questo stato di cose. La nostra delusione è al limite». Il vice presidente Vincenzo Grella dopo l’1-1 del Catania ad Altamura ha dichiarato a Telecolor tutta la propria rabbia per l’espulsione di Stoppa e per il rigore non concesso dopo che il giocatore è stato atterrato da Rizzo.

«Abbiamo perso 10 punti per torti arbitrali, ci abbiamo messo anche del nostro, certo, ma quel rigore era nettissimo e l’espulsione mi lascia senza parole. C’è presunzione e mancanza di rispetto verso il Catania, abbiamo immagini che testimoniano chiaramente quel che è accaduto ad Altamura. Vogliamo essere rispettati e troveremo il modo perchè questo accada». Sugli infortuni, il vice presidente è stato chiaro: «Non c’è un solo colpevole, c’è una condivisione di responsabilità. Non punto il dito verso un solo professionista, sono molto frustrato da questa situazione. Il presidente non è contento».