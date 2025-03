Guardiola a Capello ‘non così bravo da rovinare calcio italiano’

agenzia

Tecnico City, 'non è prima volta che lo dice, un abbraccio..'

ROMA, 14 MAR – Pep Guardiola risponde a Fabio Capello, che nei giorni scorsi lo aveva duramente attaccato, etichettandolo come presuntuoso e sostenendo che con la sua filosofia di gioco avesse rovinato il calcio. “Ascolto tutto quello che la gente dice di me. Quindi fate attenzione. Controllo tutto – ha detto il manager del Manchester City in conferenza stampa in vista della sfida con il Brighton – Non è la prima volta che il signor Fabio Capello dice questo. Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano. E’ molto più importante di quello che facciamo. Gli mando un abbraccio”. Capello nei giorni scorsi aveva rilasciato un’intervista allo spagnolo El Mundo che ha subito fatto il giro del mondo per le sue parole contro Guardiola e il suo modo di intendere il calcio. “Non ho alcun problema a dire che ha fatto cose meravigliose – aveva sostenuto – Però una cosa non mi va giù di lui: la sua arroganza. Sia al Manchester City che col Bayern Monaco cambiava qualcosa nelle partite chiave, per poter dire: ‘vinco io, non i giocatori’. Questa arroganza gli è costata diverse Champions League”. L’attacco di Capello era poi proseguito così: “Non è direttamente colpa sua ma ha causato danni enormi al calcio perché tutti hanno passato dieci anni a cercare di imitarlo. Questa idea di gioco ha rovinato il calcio italiano, tutti pensavano che quello fosse l’unico modo per giocare bene. Tutti passaggi orizzontali, una tale noia che ha allontanato tanti tifosi dal calcio, che ora guardano gli highlights”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA