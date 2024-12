Guardiola, altre 500 panchine con il City? Non succederà

agenzia

'Che sollievo tornare a vincere. Ko con lo United ci ha uccisi'

ROMA, 29 DIC – “Sono passati così tanti giorni senza vincere, ora è un sollievo. La prestazione non è stata la nostra cosa migliore di oggi, il Leicester è stato bravo, ma sono felice per il risultato dei giocatori e per l’impegno messo oggi”. Così Pep Guardiola, dai microfoni della Bbc, dopo il ritorno alla vittoria del Manchester City, che oggi ha battuto 2-0 il Leicester, e ora è quinto in classifica. Poi ancora: “Abbiamo messo impegno e fisicità. Ora schiariamo le idee ottenendo risultati. Siamo lontani dal vincere la Premier League. “Accettiamo che non ci sia più alcuna possibilità in Premier – dice ancora il tecnico del City -, ma abbiamo altre cose per cui lottare. La FA Cup, un posto fra le prime quattro… Oggi sono stati migliori di noi nel secondo tempo, mentre noi non possiamo sostenere l’aggressività e la pressione come facevamo prima: semplicemente, adesso non riusciamo a farlo”. Poi un’analisi sulla stagione: “la partita contro il Manchester United ci ha fatto molto male in termini di fiducia. Quella partita ci ha uccisi, è stata una lotta mentale, poi ce ne sono state altre difficili contro Aston Villa e l’Everton. Ora dobbiamo andare a caccia di vittorie, ma la maggior parte dei giocatori ha dimostrato ancora una volta di essere pronta a combattere”. Sul traguardo delle 500 partite sulla panchina del Manchester City : “sono tante partite. Tanti ricordi per i giocatori con cui ho lavorato dalla prima coppa fino a ora. I giocatori mi hanno fatto un bel regalo oggi, festeggiando 500 partite in questo modo. Altre 500? Non succederà”.

