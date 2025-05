Guardiola ‘Barcellona-Inter super,con gare così stadi mai vuoti’

agenzia

Il tecnico del City elogia Inzaghi: 'Allenatore incredibile'

ROMA, 01 MAG – “Sono sorpreso da quanto sia stata bella la partita. Grazie a sfide come questa gli stadi non saranno mai vuoti e il business del calcio può solo crescere”. Pep Guardiola commenta con ammirazione il 3-3 show tra Barcellona e Inter, semifinale di andata di Champions League. Il tecnico catalano del City, alla vigilia della partita di Premier League contro il Wolverhampton ha sottolineato come entrambe le semifinali (Arsenal-Psg l’altra) “sono state degne della Champions, in particolare quella di Barcellona. Quando giochi così gli stadi non si svuotano e possiamo vivere di calcio a lungo. I risultati non contano, chi ama il Barca può solo esserne orgoglioso”. Elogi anche per l’Inter: “Ha dimostrato ancora una volta che squadra incredibile sia, la difesa, la fisicità e la buona organizzazione di gioco. E Inzaghi è un allenatore incredibile” ha concluso Guardiola.

