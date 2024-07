Guardiola, De Bruyne non lascerà il Manchester City

agenzia

'Al 90-95% avremo la stessa squadra della scorsa stagione'

CHAPEL HILL, 23 LUG – “Vedrete, Kevin De Bruyne non lascerà il Manchester City”. Così Pep Guardiola, in conferenza stampa prima dell’amichevole che i campioni d’Inghilterra giocheranno contro il Celtic sul campo dell’Università del North Carolina, mette fine alle voci che danno la ‘stella’ belga, il cui contratto con i Citizens scade tra un anno, in partenza verso la Saudi League, e più precisamente l’Al Iitihad. E’ un’eventualità che lo stesso De Bruyne, in una recente intervista, non aveva escluso, ma ora Guardiola ha voluto precisare che il City non lascerà andare via il giocatore con un anno di anticipo. Ma cosa succederà, gli è stato chiesto, con gli altri, vedi Ederson, la cui partenza anche in questo caso per l’Arabia Saudita potrebbe preludere all’arrivo di ‘Gigio’ Donnarumma al City? “Se qualcuno se ne vorrà andare, ne parleremo e, naturalmente, fino all’ultimo giorno del calciomercato avremo delle possibilità – la risposta di Guardiola -. Non escludo l’arrivo di nuovi giocatori, ma credo che per l’85, il 90 o il 95% delle possibilità avremo la stessa squadra anche nella stagione entrante”. “Mi sento tranquillo – conclude il manager dei campioni d’Inghilterra -, perché la qualità umana che abbiamo in squadra è difficile da rimpiazzare, e qui la qualità c’è”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA