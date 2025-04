Guardiola, Haaland fuori dalle 5 alle 7 settimane

agenzia

Tecnico Manchester City: "Al Mondiale per club ci sarà"

LONDRA, 01 APR – L’infortunio alla caviglia sinistra, subito domenica a Bournemouth, costringerà Erling Haaland a stare fermo per un mese, al massimo due: è stato Pep Guardiola oggi ad aggiornare sulle condizioni di salute dell’attaccante norvegese. “I dottori mi hanno detto che ne avrà per cinque, al massimo sette settimane. Spero che possa rientrare entro la fine della stagione, per il Mondiale per club sarà pronto”. Ieri Haaland, 24 anni, si era sottoposto ad esami strumentali prima di una visita medica presso uno specialista che ha valutato l’esatta entità dell’infortunio.

