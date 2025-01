Guardiola, Haaland tanto tempo qui perché non c’è posto migliore

agenzia

'Ama il Manchester City, e mi ha reso un allenatore migliore'

ROMA, 17 GEN – “Quella di Haaland è una notizia eccezionale per tutti noi al club. Quando un giocatore decide di firmare un contratto del genere, è perché vuole dimostrare quanto desideri essere qui”. Lo dice Pep Guardiola, in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Ipswich, rispondendo a una domanda sul prolungamento di contratto del bomber norvegese. Ma come mai, secondo Guardiola, un rinnovo così lungo, fino al 2034? “È la fiducia del club verso Erling. Il club sa perfettamente quanto lui sia professionale – risponde il tecnico -, e nota il suo impegno ogni giorno e in ogni partita per mostrare il proprio talento. E da parte sua, perché in dieci anni non sappiamo mai cosa accadrà, è un periodo lungo. Haaland ha dimostrato ciò che voleva, e ha fiducia nel club. Penso che lui lo ami, che ami le persone che ha intorno, e la Premier League. Ama essere qui e credo che abbia capito che non c’è posto migliore in cui potrebbe essere in questo momento o, direi, nei prossimi dieci anni”. Ancora su Haaland: “È ancora giovane e sono abbastanza sicuro che maturerà giocando partita dopo partita. Mi sta rendendo un allenatore migliore e il nostro staff un team migliore, questo è certo. Le sue ambizioni? Non ho la sensazione che ora che ha il contratto se ne stia a fare un sonnellino, lui ama giocare ed è un grandissimo combattente e, nei momenti brutti, è bravo a dimenticarli immediatamente, lasciandoseli dietro e concentrandosi sulla prossima partita”.

