Gudmundsson patteggia per insulti alla Samp, multato

agenzia

L'attaccante viola pagherà 2500 euro, anche la Fiorentina

FIRENZE, 13 NOV – La Procura Federale della Figc ha inflitto una multa di 2500 euro ad Albert Gudmundsson per il post offensivo nei confronti della Sampdoria pubblicato sul proprio profilo Instagram in occasione del derby di Coppa Italia a fine settembre fra i blucerchiati e il Genoa, ex squadra dell’attuale giocatore della Fiorentina. La sanzione è stata stabilita a seguito di un accordo di patteggiamento fra le parti. Anche la società viola è stata multata con lo stesso importo a titolo di responsabilità oggettiva.

