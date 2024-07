Guendouzi “questa Lazio può vincere l’Europa League”

agenzia

Il francese: "Faremo grande stagione, i nuovi ci aiuteranno"

ROMA, 23 LUG – “Abbiamo una buona squadra quest’anno e possiamo ottenere buoni risultati, sono convinto che faremo una grande stagione. Ora dobbiamo a lottare per il club, per i tifosi perché uniti possiamo centrare gli obiettivi. Magari vincere un trofeo per loro che se lo meritano, possiamo farlo. In Europa League possiamo arrivare almeno in semifinale e, perché no, provare a vincerla. Daremo tutto per questo”. Sono queste le parole di Mateo Guendouzi, centrocampista della Lazio, ai microfoni ufficiali del club. Poi, sui nuovi arrivati, il francese sottolinea come “abbiamo perso grandi giocatori, ma ora abbiamo una squadra rinnovata, sono arrivati nuovi compagni che ci aiuteranno a migliorare la squadra. Nuno Tavares è un grande giocatore, può diventare uno dei migliori terzini stranieri in Italia, ne sono sicuro al 100%. Baroni predilige un calcio focalizzato sul possesso palla, gli piace andare all’attacco”. Mentre sul rapporto con i tifosi, Guendouzi ammette che sono “una parte importante del club ed è importante essere uniti. Sappiamo che quando scendiamo in campo dobbiamo combattere per loro dando tutto”. Infine un pensiero sull’apporto che può dare: “Io sono giovane, anche se sono migliorato molto l’anno scorso posso migliorare ancora. Posso fare più gol, più assist, mi sento bene e sento di avere molta fiducia. Ho ottimi ricordi della Champions dell’anno scorso, abbiamo fatto un buon lavoro in quella competizione, la vittoria in casa contro il Bayern Monaco è stata un’ottima gara. Altro momento importante è stato quando abbiamo battuto la Roma nel derby, è stato fantastico”, conclude.

