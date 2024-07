Halys battuto, Berrettini vince il torneo di Gstaad

agenzia

L'azzurro si è imposto per 6-3, 6-1 sul francese

ROMA, 21 LUG – Matteo Berrettini ha vinto il torneo Atp 250 di Gstaad, che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 28enne romano ha battuto in finale in due set (6-3, 6-1) il francese Quentin Halys (n.192 Atp), proveniente dalle qualificazioni. Berrettini proprio a Gstaad aveva ottenuto nel 2018 il suo primo titolo Atp mentre quello conquistato oggi è il suo nono trofeo in carriera, il secondo del 2024 dopo quello di Marrakech nello scorso aprile.

