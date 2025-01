Hamilton guida la Ferrari, “attimi tra più belli della vita”

agenzia

'Ho risentito l'emozione dell'esordio, vent'anni dopo'

ROMA, 22 GEN – “Fin qui nella mia carriera ho avuto la fortuna di poter vivere molte prime volte: il primo test, la prima gara, il primo podio, la prima vittoria e il primo campionato. Non ero sicuro di quante altre prime speciali avrei potuto ancora vivere, ma guidare per la prima volta una monoposto Ferrari è stato uno dei momenti più belli della mia vita”. Hamilton racconta l’emozione dell’esordio in pista a Fiorano. “Quando ho messo in moto la vettura e sono uscito dal garage avevo il mio sorriso più grande stampato sul volto. Mi ha ricordato la primissima volta che ho testato una F1. Quasi 20 anni dopo ho provato di nuovo le stesse emozioni”.

