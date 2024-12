Hamilton “positivo ed entusiasta, vorrei poter dare tutto”

agenzia

Abu Dhabi ultimo GP in Mercedes: "Difficile descrivere emozioni"

ROMA, 05 DIC – “Sono piuttosto calmo al momento”. Lewis Hamilton, all’ultimo GP con la Mercedes per passare alla Ferrari, così ha risposto in conferenza stampa sul proprio stato d’animo alla vigilia del GP di Abu Dhabi che chiude la stagione 2024. “Mi sento positivo ed entusiasta, vorrei poter dare tutto. Difficile descrivere le emozioni, ma sono fiero di quello che abbiamo ottenuto e sono orgoglioso di questo team”. Nonostante “sia stato uno degli anni peggiori” della sua carriera, il sette volte campione della F1 ha voluto ricordare “i sorrisi di quando abbiamo vinto, come la prima volta nel 2014 in Australia. Non dimenticherò mai le lacrime di un ingegnere. Sono grato a tutti quelli che hanno lavorato in pista e in fabbrica per supportarmi sin dal primo giorno”. Rispetto all’addio alla McLaren del 2012, quello alla Mercedes “é diverso a livello emotivo, più emozionante perché ne faccio parte da 12 anni”.

