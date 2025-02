Hermoso dalla Roma al Bayer Leverkusen, ufficiale il prestito

agenzia

Il difensore ceduto fino al 30 giugno 2025

ROMA, 31 GEN – “L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen per la cessione a titolo temporaneo di Mario Hermoso”. Così il club giallorosso ha annunciato il prestito del difensore spagnolo, arrivato in estate dall’Atletico Madrid. Rimarrà con il Bayer, secondo in Bundesliga, fino al 30 giugno 2025. “Il Club augura a Mario le migliori fortune per la nuova avventura in Bundesliga”, conclude la nota della Roma.

