Hien, l’Atalanta non ha fatto abbastanza per vincere

agenzia

'Vogliamo sempre i tre punti senza guardare la classifica'

BERGAMO, 01 FEB – “Oggi abbiamo perso due punti, ma non possiamo sempre guardare la classifica ogni settimana. Non abbiamo fatto abbastanza per vincere contro il Torino”. Così Isak Hien, difensore dell’Atalanta, dopo l’1-1 che ha frenato la rincorsa al Napoli e all’Inter. “Da parte nostra è stata una buona partita. Vogliamo sempre giocare bene, migliorare e fare di più”, sottolinea il nazionale svedese. Hien commenta anche gli episodi: “Ci sono state tante interruzioni ma non ci sono scuse. Dobbiamo decisamente fare meglio. Sul rigore non dato non ho visto dal campo se fosse fallo di mano – spiega -. Il gol preso invece l’abbiamo concesso troppo facilmente e somiglia al secondo gol preso a Barcellona”. Infine, le prospettive per i playoff di Champions League dopo aver ritrovato un protagonista in attacco: “Col Bruges ci aspettano due partire dure perché è una squadra forte, bisogna fare bene a casa loro per metterci in condizione – chiude il difensore atalantino -. Siamo contenti del rientro di Scamacca, Gianluca ha lavorato benissimo e meritava di tornare a giocare con noi. E’ un valore aggiunto”.

