Hummels nel gruppo giallorosso, ancora personalizzato per Dybala

agenzia

Ranieri spera di avere l'argentino per Napoli-Roma

ROMA, 21 NOV – A due allenamenti dalla sfida in casa del Napoli torna a lavorare in gruppo Mats Hummels. Il difensore ha svolto interamente la seduta con i compagni di squadra e domenica sarà della partita. Ancora lavoro personalizzato, invece, per Paulo Dybala. La Roma e Ranieri sperano comunque di averlo a disposizione domenica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA