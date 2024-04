I campioni della serie A raccontano il Made in Italy

agenzia

Venti video per mostrare nel mondo le eccellenze del Paese

ROMA, 16 APR – Venti video per mostrare in tutto il mondo le eccellenze dell’Italia grazie ad altrettanti campioni stranieri che giocano in serie A. E’ il progetto dal titolo ‘Campioni del made in Italy’, realizzato in collaborazione tra Lega Serie A, club, ministero degli Affari esteri e Istituto per il commercio estero. I filmati, di 12 minuti ciascuno, sono distribuiti in tutto il mondo attraverso gli oltre 70 broadcaster, che trasmettono il campionato italiano in circa 200 differenti territori. I calciatori – da Leao a Vlahovic, da Dybala a Kvaratskhelia – hanno raccontato le proprie esperienze, la diversità e le bellezze del territorio italiano nella loro lingua o in inglese e i video permettono ai tifosi di tutto il mondo di appassionarsi all’Italia, scoprire, comprendere e apprezzare le meraviglie presenti in ogni suo angolo. “Un grande avvenimento sportivo come il campionato italiano è uno straordinario strumento di ‘diplomazia della crescita’ al servizio del Paese – afferma il ministro degli esteri, Vittorio Tajani -. Attraverso i video dei giocatori testimonial vogliamo appassionare all’Italia, promuovere il saper fare e lo stile di vita italiani”. “La Serie A rappresenta il soft power più efficace per promuovere e affermare il Made in Italy – dichiara l’ad di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Il progetto dimostra la capacità della Serie A di creare un prodotto che diffonde nel mondo, attraverso la forza comunicativa del calcio, la passione, la spinta innovativa e le tradizioni del Paese e il meglio delle filiere produttive che nascono da questi valori”.

