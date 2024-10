I ciclisti si fermano, annullata la Tre Valli Varesine

agenzia

Dopo un'ora di corsa sotto la pioggia ed al freddo

ROMA, 08 OTT – La 103ma edizione della Tre Valli Varesine è stata annullata quando i corridori, tra cui Tadej Pogacar, sono scesi dalle biciclette dopo più di un’ora di corsa al freddo e sotto la pioggia battente. I corridori, con Pogacar in prima fila, si sono fermati dopo un’ora e un quarto di corsa al primo passaggio sul traguardo. La persistente pioggia, infatti, ha reso il percorso non sicuro. A causa delle pessime condizioni meteo sulla Lombardia gli organizzatori avevano posticipato di venti minuti l’inizio dell’evento e tagliato il percorso di 32 km. Al momento dell’interruzione, sei corridori erano in fuga, con due minuti di vantaggio sul gruppo dei favoriti.

