I Friedkin attesi a Roma, Juric prepara il Bologna

agenzia

La proprietà già domani potrebbe essere nella Capitale

ROMA, 08 NOV – Dan e Ryan Friedkin, salvo cambio improvviso di programma, sono attesi nella Capitale nelle prossime ore, molto probabilmente già domani. Con loro viaggerà anche il braccio destro del gruppo, Marc Watts. L’ultima volta che erano stati in Italia fu per il licenziamento di Daniele De Rossi. Questa volta a fare le spese del blitz capitolino della proprietà, invece, potrebbe essere Ivan Juric, al quale la società aveva dato un ultimatum prima della sfida in Europa League. L’1-1 in Belgio, però, potrebbe accelerare il cambio in panchina e già la gara di domenica con il Bologna potrebbe essere decisiva. Nel frattempo il tecnico giallorosso ha ripreso a lavorare a Trigoria con la squadra, tornata ad allenarsi questa mattina alle 12 per preparare la sfida contro gli emiliani.

