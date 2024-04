I Giochi Europei del 2027 si terranno a Istanbul

agenzia

Lo annuncia il sindaco Imamoglu, 'una vittoria per la città'

ISTANBUL, 27 MAR – Si terrà a Istanbul nel 2017 la quarta edizione dei Giochi europei, competizione multidisciplinare nata sul modello dei Giochi olimpici. Lo ha annunciato, durante una conferenza stampa, il sindaco della città sul Bosforo, Ekrem Imamoglu, definendo la notizia “una vittoria per la nostra comunità sportiva, il nostro Paese, la nostra nazione e il nostro Stato”, come fa sapere il suo ufficio stampa. “Con tutta la nostra esperienza e il nostro entusiasmo, siamo una città che ha messo gli occhi sui Giochi olimpici e paralimpici del 2036”, ha aggiunto Imamoglu, ringraziando i l’associazione del Comitati Olimpici Europei (Eoc) per avere scelto Istanbul come città dove si terranno i Giochi europei del 2027. La notizia è stata confermata anche dal Comitato olimpico europeo (Eoc), informando che la scelta di Istanbul è stata approvata dal Comitato esecutivo, il 20 marzo, con un voto unanime che ha accolto la proposta avanzata dalla città turca nell’ottobre 2023. La scelta è arrivata dopo la valutazione positiva di un rapporto, riguardo “a tutti gli aspetti della capacità di ospitare i Giochi in città, compresi luoghi, trasporti, sicurezza, alloggi e strutture per gli atleti”, stilato da una delegazione dell’Eoc. Sulla base del successo di Cracovia-Malopolska 2023, l’Eoc e il team di Istanbul hanno deciso di garantire che una percentuale ancora maggiore di gare fungerà da evento di qualificazione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

