I marchi italiani di Stellantis partner di Milano-Cortina

Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Maserati forniranno il parco auto

MILANO, 11 MAR – Un’altra partnership di prestigio per Milano-Cortina 2026: i marchi italiani di Stellantis – apprende l’ANSA – diventano Automotive Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del prossimo anno. Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati forniranno il parco vetture di servizio e di rappresentanza, indispensabile per l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione sportiva. La partnership tra Milano-Cortina e i marchi italiani di Stellantis mette in connessione brand che hanno fatto la storia dell’auto come Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati con l’Italia e con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Si allunga dunque l’elenco dei partner domestici di Milano-Cortina, che ad un anno dal via alle gare ha già superato i 400 milioni di euro di sponsorizzazioni. Nelle prossime settimane sarà ufficiale anche l’accordo con Intesa Sanpaolo, che diventerà main sponsor con un contributo di circa 25 milioni di euro. La fumata bianca, comunque subordinata all’ok del cda dell’istituto di credito a fine mese, è arrivata dopo i contatti dei giorni scorsi tra Palazzo Chigi e Intesa. L’obiettivo del mezzo miliardo di sponsorizzazioni, annunciato dagli organizzatori, è dunque ormai alla portata. Sono numerose infatti le negoziazioni in corso.

