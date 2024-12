agenzia

La Fifa conferma le assegnazioni per le due edizioni

ROMA, 11 DIC – Spagna, Portogallo e Marocco ospiteranno i Mondiali di calcio 2030, l’Arabia Saudita satà la sede dell’edizione 2034. Lo ha annunciato la Fifa nel corso del congresso in videoconferenza svoltosi oggi. Per l’edizione 2030, tre dei primi incontri si svolgeranno in Sud America (Uruguay, Argentina e Paraguay).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA