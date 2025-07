I soldi di Kylian Mbappé a cinque poliziotti, la Procura di Parigi indaga sul campione francese

il caso

Inchiesta su 180 mila euro. Lui: «Tutto regolare»

Un’indagine è stata aperta a Parigi in seguito a una segnalazione del Tracfin, ente che appartiene al ministero delle Finanze, sugli assegni che Kylian Mbappé avrebbe emesso in modo irregolare a cinque agenti dela polizia nazionale incaricati della protezione delle squadre di calcio francesi. Lo ha reso noto la Procura, confermando un’indiscrezione diffusa da Rtl.

La Procura ha confermato di aver aperto un’indagine «a seguito di una segnalazione del Tracfin risalente a luglio 2024, che segnalava transazioni finanziarie atipiche a beneficio di 5 agenti di polizia e 3 agenti di sicurezza privata», è scritto in una nota. «Un’indagine giudiziaria sulle accuse di lavoro nero e riciclaggio di denaro sporco per frode fiscale è stata affidata alla DNE (Divisione Nazionale Investigativa – Ispettorato Generale della Polizia Nazionale) – ha invece fatto sapere la Procura».

«Le indagini, intrinsecamente complesse quando si tratta di transazioni finanziarie, sono in corso al fine di caratterizzare la commissione di possibili reati penali e di identificarne gli autori, se necessario», è scritto ancora nel comunicato.

Nell’edizione di ieri il settimanale satirico Le Canard Enchaîne ha riferito che i soldi del capitano della nazionale francese sarebbero stati utilizzati per «pagare in nero servizi privati» forniti da un comandante della polizia e da quattro capi brigadieri, per un totale di 180.300 euro. Il comandante lo avrebbe anche accompagnato in viaggi privati in Camerun e Provenza. Sempre secondo il settimanale satirico, dopo il rapporto di Tracfin, l’IGPN ha aperto un’indagine amministrativa e ha segnalato l’accaduto alla procura di Parigi.

L’entourage dell’attaccante del Real Madrid ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che «tutto è stato fatto nel rispetto delle regole» e «senza alcun compenso. Fin dal suo debutto con la nazionale francese, Kylian Mbappé ha sempre scelto di devolvere tutti i premi che prende nella selezione».