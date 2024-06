Ibrahimovic, Conte non era ciò che cercavamo per il Milan

agenzia

Fonseca dà chance ai giovani, progetto Under 23 sarà importante

MILANO, 13 GIU – “Si studiava il tipo di allenatore, che approccio ha secondo i criteri che volevamo. Antonio Conte è un grande allenatore, ma non era quello che cercavamo”: lo spiega Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, nella conferenza di presentazione della prossima stagione del Milan. “Nei giornali ogni giorno c’era un nome diverso. C’è una realtà e una voce che gira, c’erano nomi che abbiamo messo sul tavolo che abbiamo discusso. Con Fonseca condividiamo idee e strategie. La strategia è di migliorare la squadra come collettivo e individualmente. Poi abbiamo un progetto Under 23 – ha proseguito Ibrahimovic – che sarà molto importante per noi: vogliamo collegarla alla prima squadra. In questo senso il ruolo di Fonseca è molto importante: è un allenatore che dà la possibilità al giovane”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA