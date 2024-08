Ibrahimovic presenta Morata, ha il dna del Milan

agenzia

'Sicuro che farà bene, per il mercato stiamo lavorando'

MILANO, 09 AGO – “Quello che cercavamo era un attaccante completo, presente in campo e fuori, e Morata è un esempio perfetto per noi. L’anno scorso i dirigenti hanno portato la base, quest’estate parliamo dei dettagli: Alvaro era uno di questi. Vogliamo creare una squadra competitiva, Alvaro ha il dna del Milan ed è un vincente”. Lo ha detto il senior advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic, presentando in conferenza stampa il nuovo attaccante del Milan Alvaro Morata. “Sono sicuro che farà bene come i nomi del passato. Quando abbiamo visto la possibilità abbiamo attaccato subito – ha aggiunto -. A che punto è il Milan? La squadra sta reagendo bene al lavoro che sta facendo, lavorano bene. Al Trofeo Berlusconi sarà un’altra possibilità per formare la squadra che piano piano sarà completa. Con pazienza sono sicuro che andrà tutto bene. Mercato? Vediamo, stiamo lavorando. Stiamo seguendo la strategia dall’inizio, abbiamo ambizione di puntare in alto. Stiamo lavorando tanto ma siamo tutti carichi”.

