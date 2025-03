Icardi e Wanda Nara sono separati, la sentenza a Milano

agenzia

La causa procede nelle prossime udienze fino al divorzio

ROMA, 19 MAR – Sentenza di separazione per Wanda Nara e Mauro Icardi. Il Tribunale di Milano ha pronunciato ieri la decisione accogliendo la richiesta dell’ex calciatore dell’Inter, assistito dagli avvocati Valeria De Vellis e Raffaele Rigitano. La causa proseguirà nel corso delle prossime udienze per definire tutte le questioni legate alla vita della coppia. In un secondo momento ci sarà poi una sentenza di divorzio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA