Ideatore cerimonia, ‘in Francia diritto di amare chi vuoi’

agenzia

Jolly: 'Lgbtq? Nessuna sovversione, solo principi repubblicani'

PARIGI, 27 LUG – “Non volevo essere sovversivo, né choccare nessuno. Semplicemente, in Francia abbiamo il diritto di amarci, come vogliamo e con chi vogliamo”. Thomas Jolly, ideatore della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, difende le sue scelte dalle critiche di chi ha puntato il dito contro lo spazio ai diritti Lgbtq+. “Abbiamo il diritto di credere o di non credere. Ieri sera, abbiamo messo in scena semplicemente le idee repubblicane, di benevolenza e di inclusione”, ha aggiunto nel bilancio fatto alla stampa.

