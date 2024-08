agenzia

Manca solo ufficialità per centrocampista in arrivo da Monaco

MILANO, 17 AGO – Youssouf Fofana ha iniziato l’iter per ufficializzare il suo approdo al Milan. Il centrocampista in arrivo dal Monaco è al centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva, poi la firma sul contratto e l’annuncio del club rossonero nel giorno della prima di campionato a San Siro contro il Milan.

