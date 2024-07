Ierardi, il colosso della difesa rossazzurra: “Catania, lotterò su ogni campo”

Serie C

Per il difensore sarà un esordio nel raggruppamento Sud: «Non l'ho mai affrontato, il girone C, il più tosto»

Assisi. Una colonna della difesa. Per struttura fisica, esperienza, temperamento. Mario Ierardi è stato acquistato qualche giorno fa dal Catania per tenere fede alle idee tattiche del tecnico Toscano che ama sviluppare gioco dalla difesa schierata a tre.

«Ogni giorno costruiamo qualcosa in più. C’è tanta gente nuova, siamo professionisti e cerchiamo di garantire il nostro apporto e di aiutare il compagno – ha affermato in una intervista esclusiva che pubblichiamo sull’edizione in edicola oggi -. Un lavoro che richiede professionalità».

Adesso, Ieradi, si confronterà con le avversarie del girone C che, per antonomasia, diventa il più complicato degli altri. «Il girone C il più tosto. Qualche verità c’è. Negli altri raggruppamenti ci sono grosso modo massimo tre squadre che provavano a emergere. Il livello di intensità di gioco e quello di natura fisica sono imponenti». Per Ierardi sarà un esordio nel raggruppamento Sud: «Non l’ho mai affrontato, il girone C, ma ora provo a dare il mio contributo anche e soprattutto sui campi in cui si deve lottare».