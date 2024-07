Ifab e Fifa, ecco regole collaborazione arbitro-capitani

agenzia

Emanate linee guida per "migliorare comportamento dei giocatori"

ROMA, 24 LUG – Il documento si intitola “Solo il capitano può avvicinarsi all’arbitro”. Contiene le linee guida emanate da International football association board (Ifab) e Fifa allo scopo di “migliorare la collaborazione sul campo tra capitani e arbitri” ed “il comportamento dei giocatori” e valide per le competizioni internazionali e per i tornei nazionali maggiori, dopo la buona riuscita della sperimentazione a Euro 2024. In altre parole, servirà ad evitare d’ora in poi arbitri accerchiati, assaliti, intimiditi dopo aver preso una decisione, a volte addirittura spintonati, “con evidente mancanza di rispetto” per il loro ruolo, “a danno dell’immagine del gioco”. Mentre “una collaborazione più forte tra l’arbitro e i capitani delle squadre può aiutare a instillare equità e rispetto reciproco”.

