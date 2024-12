Il 20enne estone Aron riserva della scuderia Alpine nel 2025

agenzia

Briatore: "Crediamo che Paul sia uno dei migliori talenti"

DOHA, 30 NOV – Paul Aron, 20 anni, di nazionalità estone e attualmente quarto nel campionato F2, sarà il pilota di riserva del team Alpine Formula 1 nel 2025, ha annunciato la squadra franco-britannica a margine del Gran Premio del Qatar. Aron gareggia quest’anno con il team Hitech nella sua prima stagione in Formula 2. “Siamo molto felici di vedere Paul unirsi a noi. C’è un rinnovamento generazionale in Formula 1, come stiamo vedendo con molti giovani piloti che hanno un impatto al loro arrivo. Crediamo che Paul sia uno dei migliori talenti e non vediamo l’ora di vederlo diventare un pilota di F1”, ha affermato Flavio Briatore, consigliere esecutivo del team Alpine. Ancora in corsa per il titolo a due fine settimana dalla fine della stagione, Aron è il secondo miglior esordiente della categoria dopo il brasiliano Gabriel Bortoleto, leader del campionato e che l’anno prossimo correrà in F1 con la Sauber. L’estone è arrivato 3/o nel campionato F3 nel 2023. L’australiano Jack Doohan, pilota di riserva 2024 dell’Alpine, è stato promosso titolare per la stagione 2025. Sostituirà Esteban Ocon, in partenza per il team americano Haas, e farà coppia con l’altro francese in griglia, Pierre Gasly.

