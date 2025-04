Il 3° Sportcity Meeting ha fatto centro: in primo piano le tematiche della cultura dello sport

Sport, Notizie

In Umbria, tra Spello e Assisi oltre 300 operatori del mondo dello sport, politici, amministratori, dirigenti d'azienda e nuovi stakeholder si sono confrontati in occasione dell'evento organizzato dalla Fondazione Sportcity

Una panoramica a 360 gradi sullo stato di salute dello sport e sulle tematiche legate al benessere dei cittadini, il tema della terza edizione di Sportcity Meeting organizzato in Umbria dalla Fondazione Sportcity presieduta dal dirigente catanese Fabio Pagliara.

Tra Spello e Assisi tre giornate di dibattiti, confronti ed eventi che si sono svolte grazie al patrocinio della Provincia di Perugia, della Città di Assisi e del Comune di Spello, in luoghi simbolici, quali Villa Fidelia a Spello, la Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale e Palazzo di Monte Frumentario ad Assisi.

Il dirigente catanese Fabio Pagliara, presidente della Fondazione Sportcity

Oltre 300 tra operatori dello sport, politici nazionali, amministratori locali, dirigenti d’azienda e nuovi stakeholder si sono confrontati sulle tematiche della cultura dello sport e del benessere dei cittadini con una prima giornata che si è aperta con l’intervento del Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Claudio Barbaro affiancato dal presidente della Provincia di Perugia Massimilano Presciutti, dal Sindaco di Spello Moreno Landrini, all’assessore allo Sport Elisa Narcisi. Per l’occasione è stato presentato da Livio Gigliuto, presidente dell’Istituto Piepoli, la nuova edizione dello “Sportimetro”, una ricerca di qualità realizzata per l’Osservatorio permanente sullo sport presieduto dal dirigente catanese Federico Serra, mentre l’on. Mauro Berruto ha letto e interpretato alcuni brani del suo libro “Capolavori”.

La seconda giornata si è aperta con il talk show animato dal presidente di Fondazione Sportcity Fabio Pagliara insieme all’ex direttore di Rai Sport Jacopo Volpi, con gli ospiti che hanno affrontato diversi argomenti sul tema dello sport e del benessere e la giornata si è conclusa con la presentazione di 30 best practice realizzate da Comuni, associazioni sportive e culturali, enti e aziende.

Un momento della camminata non competitiva

Il 3° Sportcity Meeting si è chiuso con la camminata non competitiva “Laudato Si, in cammino con Francesco”, e con il “Bar dello Sport”, una serie di incontri “B2B” tra i vari stakeholder presenti alla tre giorni.

“Abbiamo avuto – ha sottolineato il dott. Fabio Pagliara – una partecipazione altamente qualificata e al di sopra delle aspettative. Tre giorni di dialogo continuo, incontri formali e informali, momenti di inclusione e momenti conviviali, attività di coaching e da questa edizione anche attività sportive e visite culturali di gruppo: insomma, un meeting immersivo che ha avuto anche il merito di fornire risposte concrete ai player che si occupano di sport diffuso e del benessere delle comunità”.