Il 41enne Xaud è nuovo presidente federazione brasiliana

agenzia

Eletto a Rio con 46 voti, domani presenterà Ancelotti nuovo ct

ROMA, 25 MAG – Il 41enne Samir Xaud, originario dello stato di Roraima, infettivologo e specialista in medicina dello sport, con un passato in politica e da imprenditore oltre che da pilota di kart, è il nuovo presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf). E’ stato eletto, nello scrutinio svoltosi nella sede della Cbf a Rio, con 46 voti, nello specifico 26 delle federazioni regionali e 20 da parte delle società calcistiche. Quasi la metà di queste, 19 su 41 aventi diritto al voto, hanno deciso di non esprimersi per protesta, non essendo d’accordo con la scelta di Xaud, che era candidato unico alla successione di Ednaldo Rodrigues, costretto a lasciare l’incarico da un provvedimento della magistratura ordinario. Il mandato del nuovo presidente della Cbf sarà fino al 2029, e fin da domani sarà impegnato nel suo nuovo ruolo, visto che toccherà a lui presentare, in conferenza stampa a Rio, Carlo Ancelotti come nuovo commissario tecnico della Seleçao. “Servono calma e sicurezza per sostenere il lavoro delle nazionali brasiliane – le prime parole di Xaud da presidente della Cbf -. Mancano 13 mesi ai Mondiali maschili in Nordamerica e quasi due anni ai Mondiali femminili che si svolgeranno proprio qui in Brasile. Garantisco che i nostri staff tecnici avranno pieno supporto e autonomia per ambire a nuovi traguardi calcistici per il nostro Paese”.

