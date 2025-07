Il 9 agosto amichevole Palermo-Manchester City al Barbera

Calcio

Sará la prima occasione della stagione per dare il benvenuto a casa alla nuova squadra guidata da Filippo Inzaghi, dopo il ritiro estivo in Valle d'Aosta

Sabato 9 agosto alle ore 21 il Palermo ospiterá al ‘Renzo Barbera’ il Manchester City per l’Anglo-Palermitan Trophy, un’amichevole di prestigio che omaggia la fondazione del Club rosanero, fortemente legato alle sue origini inglesi. Per Palermo sará la prima occasione della stagione per dare il benvenuto a casa alla nuova squadra guidata da Filippo Inzaghi, dopo il ritiro estivo in Valle d’Aosta. L’amichevole sará una tappa significativa nel cammino che porterá il Palermo a celebrare il suo 125esimo anniversario, in programma il prossimo 1° novembre. Un traguardo simbolico, che unisce passato e futuro, con un omaggio a quell’Anglo Palermitan Athletic & Football Club che nel 1900 segnó l’inizio della storia rosanero. 125 anni fa furono infatti proprio gli inglesi a portare il calcio in cittá con il primo presidente, il viceconsole Edward De Garston, e il primo capitano e allenatore George Blake, ricordati all’interno del Palermo Museum.