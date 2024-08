Il Barcellona appeso a Williams, tra speranza e dubbi

agenzia

Il giocatore diviso tra restare ancora a Bilbao o partire subito

ROMA, 02 AGO – Il silenzio di Nico Williams mette in ansia i tifosi del Barcellona, che speravano di vedere presto il giocatore dell’Athletic Bilbao indossare la maglia blaugrana, ma a quanto pare dovranno aspettare ancora anche solo per avere una risposta. Secondo il molto informato Mundo Deportivo, il club catalano avrebbe ben chiara la situazione e aspetta di conoscere la decisione del giocatore, che è in vacanza ed è atteso a Bilbao non prima del 12 agosto. Fonti del Barcellona ammettono che l’operazione non è andata come previsto perché il calciatore ha ricevuto pressioni dal suo club per continuare ancora un anno, come da contratto. Da un lato, il giocatore è molto desideroso di trasferirsi ma dall’altro non vuole deludere l’Athletic, che grazie a lui spera di poter giocare la finale di Europa League 2024/2025, in programma proprio allo stadio San Mames. Il rischio è che nel frattempo Williams rinnovi con i baschi, alzando vertiginosamente il costo dell’operazione. Il silenzio del giocatore, per ora, mantiene viva la speranza di arrivare ad una soluzione positiva, che potrebbe essere anche quella di farlo arrivare tra un anno, quindi nell’estate del 2025, allo stesso prezzo attuale e togliendolo dalle grinfie dei posibili rivali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA